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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تخصيص 202 ساحة لأداء صلاة العيد و38 مجزرا حكوميا

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو.

 

كما هنأ أهالي المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية داعياً المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

 

أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد وتفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة ، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

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أوضح المحافظ، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى فتح 202 ساحة أمام المصلين وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

 

وشدد على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف خلال أيام العيد تنفيذا ً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة مع تنظيم نوبتجيات لمنع وقوع هذه المخالفات، والإزالة الفورية لأي تعدٍ في المهد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقا ً للقانون.

 

 وخلال الاجتماع، أكد المحافظ حرصه على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لنسب الإنجاز بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف لتطوير قرى الريف المصري، بـ 192 قرية و757 تابع، بالإضافة لإدراج 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال التطوير، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة " تسير بخطى ثابتة، مع ضرورة تجهيز الأراضي المخصصة للمشروعات استعداداً للمرحلة الثانية وخاصة مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى، موضحاً أن هناك سعياً دائماً لدفع معدلات الإنجاز، ومناقشة التحديات التي تواجه مسار التنمية الشامل من خلال المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات الجاري العمل بها، إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات.

 

ووجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف جهودها، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا ًعلى تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة على الأسواق طوال فترة الإجازات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الأغذية واللحوم المعروضة بالأسواق والمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

 

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي لطاقم الأطباء والتمريض والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ، موضحاً استمرار عمل حملة 100 يوم صحة والتي تنظمها وزارة الصحة تحت شعار" معاك من أول يوم "، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، و التي بدأت أمس الأحد 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر القادم على مدار 100 يوم، ونقطة تمركزها على كورنيش النيل بمدينة المنيا ونقاط تواجد فى كل مركز، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بالقرى الأكثر احتياجاً.

 

 ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالتوسع فى شوادر ومنافذ عرض وبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطرى، إلى جانب متابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات ،وتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والمرور على المعديات والمراسي بالتنسيق مع الحماية المدنية والمسطحات المائية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

 

 وشملت خطة المحافظة تكليف مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر ومحلات بيع اللحوم للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك في إطار تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم لضمان صلاحية اللحوم البلدية المعروضة أمام المواطنين.

 

 وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومعاونة الأجهزة التنفيذية، حيث تم تخصيص 38 مجزرا ً حكومياً بجميع المراكز، لاستقبال أضاحي المواطنين ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

 

 وفي نهاية الاجتماع، استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022-2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات .

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