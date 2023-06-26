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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجازر المنيا تنهي استعداداتها لذبح أضاحى العيد مجانا

المجازر الحكومية
المجازر الحكومية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جاهزية 38 مجزراً حكومياً بمختلف مراكز وقرى المحافظة لذبح الأضاحي بالمجان، مشدداً على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية و البيئية ، مناشداً المواطنين بعدم الذبح فى المنازل أو الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة و سلامة المواطنين .

 

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وفى ذات السياق، تابع اللواء هانى بدوى رئيس مركز و مدينة المنيا ، العمل بمجزر تلة للتأكد من جاهزيته لاستقبال الأضاحي والاطمئنان على انتظام العمل ومراعاة حالة النظافة العامة وعمل معدات وآلات الذبح، إلى جانب بحث احتياجات المجازر من مواد ومستلزمات وقائية ورفع كفاءتها، مشيراً أنه جارى متابعة باقى مجازر المركز، وهى( المنيا العمومى، و المطاهرة البحرية، ونزلة حسين ، و صفط الخمار) .

من جانبه، قام عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحى خلال العيد بالمجان وهى مجازر ( القيس، طمبو ، صفط أبو جرج ، صندفا ) مع تقديم كافة التيسيرات أمام المضحين والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية .

وفى مغاغة، تابع الدكتور محمد حلمى رئيس المركز استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحى خلال أيام العيد مع التأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات و القواعد المعمول بها داخل المجازر لخدمة المواطنين و تشجيعهم للذبح داخل المجازر و عدم الذبح فى البيوت و الطرقات و الشوارع ، مضيفا أنه تم الانتهاء من الترتيبات بمجازر المركز، وهى ( مغاغة العمومى، وأبا البلد ، شارونة، و طمبدى).

وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز أن الوحدة المحلية أنهت استعداداتها بمجازر ( أبوقرقاص العمومى ، بنى عبيد ، اتليدم ) لتقديم خدماتها لأصحاب الأضاحى وتلبية احتياجات تلك المجازر من معدات وأدوات الذبح وتوفير الاشتراطات الخاصة بالنظافة العامة.

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