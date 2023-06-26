إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص جنوب المنيا

أصيب 14 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب مدخل مدينة ملوي.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، حيث تبين إصابة 14 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحرر محضر بالحادث.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

