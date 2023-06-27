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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط تنخفض بقوة وتترقب بيانات المخزونات الأمريكية

أسعار النفط تنخفض
أسعار النفط تنخفض بقوة وتترقب بيانات المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط الخام بشكل قوي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع هدوء المخاوف حيال الإمدادات النفطية بالأسواق بعد انتهاء أزمة تمرد مجموعة فاجنر في روسيا، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لصدور بيانات معهد البترول الأمريكي والتي تعطي تلميحا أوليا حول معدل استهلاك النفط الخام في أكبر اقتصاد عالمي.

وخلال تعاملات اليوم الاثنين، انخفضت العقود الفورية لخام برنت بنسبة 2.24% وسجلت حوالي 72.70 دولارا للبرميل، وأيضا، سجلت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.45% لتصل إلى 67.72 دولارا للبرميل.


ولقد شهدت أسعار النفط الخام هبوطا قويا بالتزامن مع هدوء المخاوف حيال وفرة المعروض النفطي بالأسواق خلال الفترة المقبلة وبخاصة بعد انتهاء أزمة تمرد مجموعة فاجنر في روسيا والتي اندلعت يوم السبت الماضي، وأثارت المخاوف حيال تقلص إمدادات النفط الروسية، ولكن بعد انتهاء الأزمة سريعا والتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج المجموعة من الأراضي الروسية، فإن المخاوف حول إمدادات النفط الروسية انتهت تماما، ولذلك بدأت الأسعار في الانخفاض.

وكذلك، تضررت أسعار النفط الخام من تصريحات المسؤولين في الصين حول النمو الاقتصادي في البلاد والذي بدوره قد يضعف الطلب الصيني على النفط. وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، لمندوبين في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، اليوم الثلاثاء، بأن نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 5%، وهذه التصريحات عززت المخاوف حيال تباطؤ الطلب الصيني للنفط هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار النفط تتضرر بفعل المخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب الصيني على النفط الخام وبخاصة بعد قيام عدة بنوك كبرى بخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام، حيث أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global أحدث تقرير حول التوقعات الاقتصادية للصين؛ حيث خفضت الوكالة الائتمانية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% من 5.5% في 2023 الجاري، وفي هذا الصدد، أضافت ستاندرد آند بورز جلوبال بأنه يجب أن يستمر تعافي الصين ولكن بوتيرة متفاوتة.

وفي الوقت ذاته، تترقب أسعار النفط صدور بيانات معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وغدا تصدر بيانات إدارة الطاقة الأمريكية الرسمية حول مخزونات النفط الخام، وسوف تلقي هذه البيانات الضوء على مدى إقبال الأمريكيين على الوقود خلال موسم الصيف والذي يزيد فيه معدل القيادة.

وبالنسبة لأسعار الطاقة الأخرى، فقد سجلت عقود البنزين انخفاضا بتعاملات اليوم بنسبة 1.15% ووصلت إلى 2.4266 دولارا للجالون، وأيضا، تراجعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 1.42% لتستقر قرب 2.851 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. وكذلك، سجلت عقود زيت التدفئة هبوطا بواقع 0.09% لتسجل نحو 2.4106 دولار.

اسعار النفط روسيا البترول

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