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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع شبيه رشدي أباظة| شيماء ناجي تطرح برومو أغنية "تشخط"

شيماء ناجي
شيماء ناجي

طرحت المطربة شيماء ناجي، تيزر من أغنيتها الجديدة "تشخط" على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لعرضها خلال الأيام القليلة القادمة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب، وقام بإخراجها إسلام الخولي، واستغرق العمل على الأغنية والكليب ما يقرب من 8 شهور كاملة لتكون جاهزة للعرض. 

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وقالت شيماء، في تصريحات صحفية: "عملنا علي الأغنية كلحن وتوزيع لمدة مابين 5 إلي 6 شهور تقريبا، نصل إلي الـbeat المناسب الذي يجمع مابين الصعيدي والمقسوم.

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وتابعت: “وكانت تلك المرة الأولي التي أتعاون فيها مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي وهو واحد من أهم من أبرز صُناع الأغنية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، ويُعد الأبرز حاليًا على الساحة الفنية العربية، اذ تشهد الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي إصدارات ضخمة من صناعته على صعيد الألحان من جهة، والكلمة واللحن من جهة ثانية، وكان العمل معه مهم جدا، فلقد تعلمت منه الكثير من الأمور”.

شبيه رشدي اباظة - شيماء ناجي

كما أضافت: "وأيضا الموزع هاني يعقوب والذي اعتبره واحد ممن خُلدت أعماله في تاريخ الثقافة الشعبية العربية، فسعدت أيضا بتجرية العمل معه علي الأغنية الاولي لي". 
وأَضافت شيماء "عندما عملنا علي الأغنية كنا نريد أن نصل إلي صيغة لتقديم أغنية مختلفة وبسيطة ودمها خفيف ليستقبلها الجمهور بسهولة، ولذلك كانت هناك العديد من جلسات العمل التي تجمعنا لنصل إلي الشكل النهائي الذي سيسمعه الجمهور".


وحول فكرة الكليب فقالت: "علمنا علي الكليب والمخرج إسلام الفولي لمدة شهرين لنقدم فكرة جديدة من خلال فتاة شقية ودمها خفيف، وعلاقتها بزوجها المخرج الذي يرفض اي شئ تقوم به بسبب شقاوتها المستمرة، وقمنا بالعمل علي الملابس والشكل حيث قدمنا 4 ستايلات مختلفة، كما تم الإتفاق مع محمد مؤمن ليقوم بدور الزوج والمعروف بأنه "شبيه رشدي أباظة". 


وأكدت ناجي " أن وراء كل هذا العمل زوجها المنتج مصطفي جودة الذي ساعدنا في الوصول إلي شكل الأغنية بهذا الشكل، من الوصول إلي الأغنية والعمل عليها كألحان وتوزيع، والي ترتيبات التصوير بكل تفاصيله، فهو العقل المدبر لهذا العمل بالكامل".

 

شيماء ناجي المطربة شيماء ناجي تشخط إسلام الخولي عزيز الشافعي

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