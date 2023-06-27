جنود الاحتلال الإسرائيلي يعلنون العصيان.. وبيان عاجل من الجيش

أفادت شبكة “آر تي” الروسية، بأن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا العصيان حتى يتم وقف التشريعات القضائية.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت “العبرية، قال الجنود إنه "طالما استمرت الخطوات الأحادية الجانب للقضاء على النظام الديمقراطي بإسرائيل، فسوف نتوقف فورا عن التطوع للخدمة الفعلية".

وأضافت أن "المئات من جنود الاحتياط يعبرون عن احتجاجهم من أن التحالف، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود عملية انقلاب النظام".

بدوره، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن قيادته ستتعامل مع جنود الاحتياط الذين أعلنوا العصيان عن الخدمة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القيادة ستفحص كل حالة من حالات عصيان جنود الاحتياط بشكل مستقل.

وأضاف: "سيتم فحصها بشكل فردي وفي سياق قرار عدم الحضور".