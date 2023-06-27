وزير دفاع إسرائيل يبحث مع أمين منظمة التحرير الفلسطينية استعادة الهدوء بالضفة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بحث خلال اتصال هاتفياً، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ضرورة استعادة الهدوء في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الدفاع القول إن جالانت أبلغ المسؤول الفلسطيني بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على تقديم المستوطنين المتورطين في شن هجمات ضد الفلسطينيين إلى العدالة، وأن المؤسسة تتعامل مع هذا الأمر "بمنتهى الجدية".

ودعا الوزير الإسرائيلي، خلال الاتصال، إلى اتخاذ إجراءات سريعة ضد الجماعات المسلحة التي قال إنها "تعمل على زعزعة استقرار المنطقة"، بحسب الصحيفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي أستشهاد فلسطيني وإصابة 12 آخرين جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.