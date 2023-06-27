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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 100 متخصص يشاركون في منتدى جمارك دبي الثالث لمكافحة المخدرات

جمارك دبي
جمارك دبي

نظمت جمارك دبي بدولة الإمارات، النسخة الثالثة من منتدى مكافحة المخدرات بمشاركة 100 متخصص من الجهات ذات الصلة وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، اختارت الأمم المتحدة شعار "الأشخاص أولاً: لننهي الوصم والتمييز، ونعزز الوقاية منهما" لاحتفال هذا العام، فيما اعتمد مجلس مكافحة المخدرات بالدولة شعار "شاركنا لنمنعها" ليكون شعار مشاركة دولة الإمارات في الاحتفال بهذا اليوم العالمي.

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وخلال الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان " تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها" ضمن فعاليات المنتدى أوصى المشاركون بضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة تهريب المخدرات والحد من انتشارها، والتصدي للجرائم العابرة للحدود التي تشكل تحدياً خطيراً لسلامة الأفراد وبنية المجتمعات، مشددين على أهمية صقل مهارات المفتشين الجمركيين وتطوير الأنظمة وتحديث أجهزة الفحص لما له من دور كبير في الكشف عن محاولات تهريب الممنوعات.

ودعت الجلسة إلى زيادة التوعوية بأضرار تهريب المخدرات عبر عقد ورش للطلاب، وإكساب الفئات المختلفة المعرفة والوعي اللازمين للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والإدمان عليها مع الاهتمام بفئات الشباب و اليافعين أجيال المستقبل.

وشارك في المنتدى الذي عقد برعاية سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، العديد من الجهات المحلية والإقليمية ومنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية بالشرق الأوسط "ريلو"، الجمارك الأردنية، مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والمركز الوطني للتأهيل.

وتخلل المنتدى عرض مرئي عن الجهود الكبيرة التي تبذلها جمارك دبي لمكافحة تهريب المخدرات بالاعتماد على كوادرها البشرية المؤهلة و أنظمتها الأكثر تطوراً في العالم.

وناقشت الجلسة الحوارية، الحاجة إلى تحسين فهم مشكلة المخدرات العالمية وكيف ستؤدي المعرفة الأفضل إلى تعزيز تعاون إقليمي و دولي أكبر لمواجهة تأثيرها على الصحة والأمن.

وأكد يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف) ، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت في أن تضع بصمة عالمية مميزة لها في محاربة آفة المخدرات ، وحماية المجتمع من أخطارها، وتنطلق جمارك دبي وضمن واجبها الوطني كخط دفاع أول في تحقيق أهداف استراتيجيتها 2021-2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً ، بالاعتماد على كادرها المؤهل ومراكزها المجهزة بأحدث أجهزة الكشف و التفتيش العالمية.

من جانبها، شددت منيرة بنت خالد الرشيد مدير المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط "ريلو"، على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية حول الضبطيات الجمركية ومكافحة التهريب الجمركي بالتعاون مع المكاتب المحلية واستعرضت دور المكتب الإقليمي "الريلو" في تبادل المعلومات والخبرات حول الضبطيات الجمركية .

وأكد عقيد جمارك يزن العضايلة مدير مديرية الاستخبارات في الجمارك الأردنية، على أهمية تكثيف التعاون والشراكة الاستراتيجية سواء محلياً أو إقليماً وعالمياً في مواجهة عمليات تهريب الممنوعات العابرة للحدود، مشيراً إلى أن الجمارك الأردنية تمكنت من ضبط 6 ملايين حبة كبتاجون المخدرة بوزن نصف طن تقريباً كانت مخبأة بطريقة فنية جداً داخل شحنة تمور.

وأوضح د. عبد الله الانصاري مدير إدارة الأبحاث والتوعية في مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي أن مركز إرادة للعلاج والتأهيل تمكن من مساعدة حالات كثيرة في الالتحاق بفرص عمل للمتعافين من الإدمان لتوفير حياة مستقرة.

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