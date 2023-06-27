السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن سندات الهدي والأضاحي

قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، إن ‏الإخلال بتعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي يترتب عليه قيام المساءلة الجزائية، وفي حال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي تكون من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، عبر “تويتر”: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وأضافت: “يعاقب من يخالف ذلك بعقوبة قضائية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن قافلة الصحة للحجاج المرضى المنومين من مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وجدة تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات لتمكينهم من الوقوف بعرفة وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج بصحبة الفريق الطبي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الصحة السعودية في بيان لها، أنه تم تصعيد 397 حاجاً وحاجة منهم 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة، و36 من المدينة المنورة وجدة والطائف من عدد من الجنسيات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية المشاركة في خطة حج هذا العام عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة إلى المكان المخصص في المشعر وعودتهم عند غروب شمس يوم عرفة وسط جهود أمنية عالية لتحقيق انسيابية حركة المرضى ومرافقيهم.

وأضافت الوزارة أنها أعدت برنامجاً متكاملاً للقافلة منذ خروجها من المستشفيات وخلال وقوف الحجاج في مشعر عرفات، وحتى عودتهم بمتابعتهم طبياً، والحرص على تواجد الفريق الطبي المختص بكل مريض وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر مع تقديم وجبات غذائية والدعم الروحي خلال رحلتهم.