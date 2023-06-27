السعودية تعلن تأييدها إنضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة الـــ20

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن دعم وتأييد المملكة لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وفق ما أوردت صحف سعودية.

وذكرت الوزارة عن تطلّعها لقبول انضمام الاتحاد الأفريقي، معللة ذلك، لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي تواجه العالم اليوم.

اعتبرت أن التحديات تتلخص، في تغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي.

كما ذكرت الوزارة، أن المملكة تتطلع في الوقت ذاته إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الأفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.