عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن تأييدها إنضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة الـــ20

السعودية
السعودية

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن دعم وتأييد المملكة لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وفق ما أوردت صحف سعودية.

وذكرت الوزارة عن تطلّعها لقبول انضمام الاتحاد الأفريقي، معللة ذلك،  لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي تواجه العالم اليوم. 

اعتبرت أن التحديات تتلخص، في تغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي.

كما ذكرت الوزارة، أن المملكة  تتطلع في الوقت ذاته إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الأفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

 

 

الاتحاد الافريقي التباطؤ الإقتصادي الخارجية السعودية المصالح المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

موضوعات متعلقة

ولي العهد السعودي يصل منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام

فريق طبي سعودي ينقذ حياة حاجة تركية من نزيف حاد

تحذير شديد لهيئة الموانئ الأوكرانية.. ضرر كبير قد يلحق بأسعار الغذاء

أين اختفى بريجوزين؟.. مسئول مخابراتي يكشف مكان قائد فاجنر

846 جامعًا لصلاة عيد الأضحى في جدة.. وهذا وقتَ الإقامة

تحذير من الصحة السعودية للحجيج.. لاتفعلوا هذا الأمر لفترات طويلة

هكذا وصل سعر الإبل والماشية في السعودية قبل العيد

تمرد روسيا.. لماذا احتفت به أمريكا في صمت

ترشيحاتنا

أهل الكهف.. تعرف على قصة عيد النائمين السبعة في ألمانيا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المحلة في الدوري المصري

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

وزير الحج السعودي يكشف عن عدد الحجاج هذا العام

تُظهر جلال وجمال البيت الحرام .. قصة كسوة الكعبة منذ عهد النبي إلى الآن

دعاء يوم عرفة مستجاب .. يقبله الله ولا يرده ابدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

600 جنيه الآن .. مفاجأة في أسعار الذهب وتفاصيل الدولار

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ