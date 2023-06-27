ارتفاع أعداد المصابين بالإجهاد.. بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن الحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج حتى الآن.

ونوهت الصحة السعودية إلى ضرورة شرب المياه وعدم الإجهاد عند توجه الحجاج إلى مزدلفة قائلة: احرصوا على عدم إجهاد أنفسكم وأكثروا من شرب الماء.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أن قافلة الصحة للحجاج المرضى المنومين من مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وجدة تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات لتمكينهم من الوقوف بعرفة وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج بصحبة الفريق الطبي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تصعيد 397 حاجاً وحاجة منهم 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة، و36 من المدينة المنورة وجدة والطائف من عدد من الجنسيات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية المشاركة في خطة حج هذا العام عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة إلى المكان المخصص في المشعر وعودتهم عند غروب شمس يوم عرفة وسط جهود أمنية عالية لتحقيق انسيابية حركة المرضى ومرافقيهم.