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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمنعي من الترشح للرئاسة.. تصريحات مثيرة لـ ترامب بشأن اعتقاله

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت "العربية عاجل" بتصريحات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بشأن اعتقاله وترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب: في أمريكا هناك من يعلم أنه لا يمكن هزيمتي بالاقتراع لذا أرادوا تسهيل اعتقالي، وهناك جماعات تدفع الملايين ليتم اعتقالي ومنعي من الترشح للرئاسة.

وفي وقت سابق من اليوم، رغم إنكار ترامب أمام القضاء الأمريكي، إلا أن تسجيلا صوتيا مسرب كشف حقيقة احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوثائق سرية، وفق ما ذكرت  شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

فضح تسجيل صوتي ترامب، حيث عقد اجتماع في عام 2021 وأقر خلاله بأنه يحتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاجون) بشأن هجوم محتمل على إيران.


تضمن  التسريب الصوتي، تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءا مهما من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية.

وقال ترامب في التسجيل: "هذه هي الأوراق"، بينما كان يناقش خطط الهجوم المحتمل.

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