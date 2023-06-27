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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

تقدم الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشريف، بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الضويني، في بيان: يُسعدني أن أتقدَّم بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظهما الله، وإلى الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسلام والاستقرار والرخاء.

كما أدعو الله أن يجمع شمل أمتنا، وأن يجعلنا إخوةً متحابين في الله، وأن يُنعم على الإنسانية جمعاء بالأمن والأمان، وأن يقينا وإياكم شرور الفرقة والحروب والصراعات، إنه سميع مجيب.. وكل عام وأنتم بخير.

تهنئة شيخ الأزهر

كما تقدّم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمتين الإسلامية والعربية،؛ ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام واليُمنِ والبركات.

وأكد شيخ الأزهر على أن عيد الأضحى المبارك فرصة عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل وشكره على نعمه، داعيا جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله، والتقرُّب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، وإعلاء القيم النَّبيلة الداعية للتوادِّ والتراحم وصلة الأرحام وترسيخ قيم الأخوة والتَّعايش والتَّضامن بين الجميع.

كما دعا شيخ الأزهر للاستفادة من الأعياد في إدخال السرور والفرح على قلوب المحتاجين، وعيادة المرضى، وزيارة الأقارب، وتبادل التَّهنئة مع الأصدقاء، وزرع تلك القيم في عقول الأطفال والنشء وقلوبهم.

الأزهر عيد الأضحى الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر

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