طقس أول أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تحذر وتوجّه نصائح هامة للمواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 .

وقالت الأرصاد إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من ساعات الذروة (من الساعة ١ ظهرا حتى 4 عصرا)، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها على مدار اليوم، وتسجل القاهرة 37 درجة مئوية، أما الإسكندرية 33 مئوية، وترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب سيناء وتسجل 42 درجة مئوية .

وحذرت خرائط الطقس من ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، وسط نشاط متقطع للرياح على معظم المناطق على فترات متقطعة بدون إثارة للرمال أو الأتربة.

وقدمت الأرصاد الجوية نصائح هامة للمواطنين، أهمها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ولفترات طويلة والإكثار من شرب السوائل والمياه مع ارتداء غطاء للرأس.