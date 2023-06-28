بعد 40 ساعة من البحث|انتشال 9 ضحايا بعقار الإسكندرية المنهار حتى الآن

تمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال 4 ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، بعد بحث استمر نحو 40 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9 حالات.

ولا يزال البحث جاريا عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقًا، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

وقد أصيب 4 أشخاص آخرين في محيط العقار المنهار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول شرقي محافظة الإسكندرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغاً من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد في المنطقة.