رئيس حي شرق الإسكندرية يشدد على تطبيق القانون واتخاذ إجراءات تجاه المخالفين

حذر اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية من التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه وجه كافة الجهات المختصة، بتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باليقظة، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لمنع التعديات فى المهد.

وشدد رئيس الحي على تكثيف حملات المتابعة من قبل الإدارات المعنية من المتابعة الميدانية والإزالة الفورية ووحدة المتغيرات المكانية، للتصدى لأى حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية خلال فترة العيد.

وأكد حبيب على اتخاذ اللازم قانونا تجاه المتقاعسين والمقصرين في منع التعدي في حينه، كما وجه بتنفيذ إزالات فورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المتعدين بالتزامن مع التأكيد على تنفيذ إزالات فعلية وليست جزئية.