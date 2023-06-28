ضبط ساعات باهظة الثمن مهربة من دبي مع راكب في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي تهريب عدد من الساعات من الماركات العالمية باهظة الثمن.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد محمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية متماثلة يشتبه ان تكون ساعات، قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عنتر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود عدد من علب الساعات الفاخرة والساعات الخاصة بها مخبأة بين طيات الملابس.

قام ايمن شملول مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من أحمد عنتر و مصطفي صادق و امير محمود تحت إشراف احمد محمد فوزي مدير الحركة لاستكمال التفتيش وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٩ ساعات من ماركات نفيسة منها ٦ ساعات ماركة رولكس و ساعه ماركة كارتيه و ساعة ماركة باتيك فيليب و ساعه ماركة Audmars Piguet و انسيال وسلسلتين من الذهب بوزن مائتين جرام.

أمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.