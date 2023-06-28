عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط ساعات باهظة الثمن مهربة من دبي مع راكب في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي تهريب عدد من الساعات من الماركات العالمية باهظة الثمن.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد محمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية متماثلة يشتبه ان تكون ساعات، قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عنتر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود عدد من علب الساعات الفاخرة والساعات الخاصة بها مخبأة بين طيات الملابس.

قام ايمن شملول مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من أحمد عنتر و مصطفي صادق و امير محمود تحت إشراف احمد محمد فوزي مدير الحركة لاستكمال التفتيش وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٩ ساعات من ماركات نفيسة منها ٦ ساعات ماركة رولكس و ساعه ماركة كارتيه و ساعة ماركة باتيك فيليب و ساعه ماركة Audmars Piguet و انسيال وسلسلتين من الذهب بوزن مائتين جرام.

أمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر .. مواقيت كل محافظة

ترشيحاتنا

في حال حدوث هجوم.. الرئيس البيلاروسي يكشف جديد استخدام الأسلحة النووية

استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال عيد الأضحى المبارك 2023| تعرف على المواعيد

لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. فضلها وهل تكفي لدخول الجنة؟

نص خطبة عيد الأضحى المبارك .. الابن البار سيدنا إسماعيل

للحفاظ على الأطفال والمراهقين.. ميتا تطلق عددًا من الميزات الأبوية لـ ماسنجر

مشجع برازيلي يتبرع بثروته لـ نيمار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ