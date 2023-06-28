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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوه سطلانة.. طاهر محمد طاهر يحتفل بعيد الأضحى على طريقته الخاصة

صدى البلد

احتفل اللاعب طاهر محمد طاهر بعيد الأضحي المبارك على طريقته الخاصة عبر حسابه بموقع انسستجرام. 

و نشر مهيب عبد الهادي صورة اللاعب طاهر محمد طاهر و كتب : طاهر محمد طاهر عبر الانستجرام  : أوووه سطلااااانه 🎶.

وبعد انتشار أغنية " أووه سطلانة " بعد احتفال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بالفوز بدوريأبطالل أفريقيا، نشر طاهر صورة له وهو يرتدي تيشيرت هدية مكتوب عليها أوووه سطلانة ، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام.

 

احتفل أبطال وصناع فيلم "بعد الشر" بحالة النجاح التي حققتها أغنيته الدعائية "سطلانة"، بعد تصدرها احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه.

 

 

كان لاعبو الأهلي قد استعانوا بأغنية "سطلانة" للاحتفال أثناء خروجهم من ستاد مركب محمد الخامس بالمغرب، بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في نهائي أفريقيا.

 

انتشر فيديو احتفالات سطلانة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في إعادة الفيلم والأغنية الدعائية الخاصة به إلى الأضواء بعد مرور شهرين على طرحه وتحقيقه إيرادات متواضعة في شباك التذاكر.

 

طاهر محمد طاهر اوة سطلانة عيد الأضحى

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