مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 28-6-2023، العديد من المباريات الهامة، يأتي على رأسها مواجهة المنتخب الأولمبي لنظيره مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة
مصر ضد مالي - الساعة 8 مساء - بي إن سبورتس إتش دي 1
الجابون ضد النيجر - الساعة 11 مساء - بي إن سبورتس إتش دي 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري ضد فيوتشر – الساعة 7 مساء - أون تايم سبورت
بيراميدز ضد سموحة – الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت
مواعيد مباريات بطولة أوروبا تحت 21 سنة
إنجلترا ضد ألمانيا - الساعة 7 مساء
إيطاليا ضد النرويج - الساعة 9:45 مساء
سويسرا ضد فرنسا - الساعة 9:45 مساء