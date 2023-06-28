مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 28-6-2023، العديد من المباريات الهامة، يأتي على رأسها مواجهة المنتخب الأولمبي لنظيره مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

مصر ضد مالي - الساعة 8 مساء - بي إن سبورتس إتش دي 1

الجابون ضد النيجر - الساعة 11 مساء - بي إن سبورتس إتش دي 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري ضد فيوتشر – الساعة 7 مساء - أون تايم سبورت

بيراميدز ضد سموحة – الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات بطولة أوروبا تحت 21 سنة

إنجلترا ضد ألمانيا - الساعة 7 مساء

إيطاليا ضد النرويج - الساعة 9:45 مساء

سويسرا ضد فرنسا - الساعة 9:45 مساء