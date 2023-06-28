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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تحقق في مقتل مراهق على أيدي الشرطة

علم فرنسا
علم فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الشرطة تحقق في حادث مقتل مراهق يبلغ من العمر ١٧ عامًا على أيدي الشرطة في منطقة نانتير.

وقال دارمانان عبر حسابه بموقع "تويتر" : "عقب وفاة سائق مراهق في نانتير، كان ضابطا شرطة يفحصانه، فتحت الشرطة تحقيقًا لتسليط الضوء على ملابسات هذه المأساة".

وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية، قالت الثلاثاء، لقناة "BFMTV"، إن مراهقًا (17 عاما) لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية قُتل على يد ضابط شرطة في ضاحية نانتير.

وأضافت المصادر أنه تم احتجاز الضابط بتهمة "القتل العمد".

وأبلغت الشرطة أن السيارة التي كان يقودها المراهق اصطدمت بعمود على بعد أمتار قليلة وأن السائق توفي متأثرا بجراحه على الرغم من تدخل الأجهزة الأمنية.

ونقلت القناة عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إنه تم اعتقال راكب آخر وهرب ثالث من مكان الحادث لكنه لا يزال "مطلوبا".

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