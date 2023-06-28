احتفالاً بالعيد.. محافظ القليوبية يوزع الورود على الأطفال والمواطنين

شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، فرحة أبناء المحافظة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث قام المحافظ يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بتوزيع الورود علي الزائرين بمنطقة الكورنيش بمدينة بنها فى أول أيام الاحتفال بالعيد.

من ناحية أخرى اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد، موجهاً بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القليوبية جاهزية مجازر المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها للكشف على الماشية قبل الذبح ، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي ، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بالقليوبية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في المجازر والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد ، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك