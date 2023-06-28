عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً بالعيد.. محافظ القليوبية يوزع الورود على الأطفال والمواطنين

هدايا العيد
هدايا العيد

شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، فرحة أبناء المحافظة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث قام المحافظ يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بتوزيع الورود علي الزائرين بمنطقة الكورنيش بمدينة بنها فى أول أيام الاحتفال بالعيد.

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر.. صور

رفع درجة الاستعداد بمراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

من ناحية أخرى اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد، موجهاً بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك. 
وأكد محافظ القليوبية جاهزية مجازر المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها للكشف على الماشية قبل الذبح ، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي ، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بالقليوبية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين .
ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.
وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في المجازر والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد ، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك

القليوبية محافظ القليوبية عيد الأضحى المبارك رئيس جامعة بنها منطقة الكورنيش بمدينة بنها مدينة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

لحظة وصول السيسي مسجد القوات الجوية لحضور صلاة العيد.. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر.. صور

رفع درجة الاستعداد بمراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

وزير الصحة يستمع لشكاوى المرضى بالوحدة الصحية بسندنهور في بنها

وزير الصحة يتفقد فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالقليوبية ..صور

ترشيحاتنا

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسين .. شاهد

شاهد.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى

خطيب المسجد الحرام: تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين من دلالات الحج ومقاصده

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

خطبة عيد الأضحى .. إمام المسجد النبوي: تعارفوا بكل معنى جميل وفعل نبيل

محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو المهندسين.. وفاة حاج مصري على صعيد عرفات| شاهد

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ