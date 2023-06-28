تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

يحل علينا اليوم، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتناول المواطنون في ذلك العيد اللحم بشكل مبالغ فيه، ومن المعروف أن تناول اللحوم بشكل مبالغ فيه يسبب العديد من الأمراض الخطيرة للمواطن، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم تفاصيل ذلك المرض.

ذبائح العيد

مرض خطير يصيب المواطنين بعيد الأضحى

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب الأسبق، من مرض في غاية الخطورة، ينتشر بشكل كبير في عيد الأضحى المبارك، نتيجة لتناول اللحوم الحمراء بشكل مبالغ.

وأكد جمال شعبان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا المرض هو النقرس، والذي يعد أحد أنواع التهاب المفاصل، وتمت تسميته "داء الملوك"، موضحا أنه عادة ما يصيب مفصل الإصبع الكبير في القدمين.

خطورة النقرس

وقال عميد المعهد القومي للقلب الأسبق، إن احتواء اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البيورين يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك بالدم، إذ تتسبب المستويات العالية من اليوريك وتراكمها حول مفصل الإصبع الكبير بالقدم، بالتعرض للالتهاب والتورم، ومن بعدها الإصابة بمرض النقرس.

طرق الوقاية من النقرس

وقدم جمال شعبان عددا من النصائح للحد من التعرض للإصابة بالنقرس، بخلاف تقليل تناول اللحوم الحمراء، وجاءت النصائح كالتالي:

- تناول البقوليات مثل الفول.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية.

- الحرص على شرب كمية مناسبة من الماء بشكل يومي.

- الحفاظ على وزن الجسم.

المعدل الطبيعي لحمض اليوريك بالجسد

وحذر من ارتفاع معدل حمض اليوريك بالدم عن الحد الطبيعي، إذ يمثل خطرا كبيرا على صحة الشرايين، موضحا أن المعدل الطبيعي له بالجسم يكون كالتالي:

- أقل من 7 عند الرجال.

- أقل من 6 عند النساء.

اضاحي العيد

أعراض النقرس

قد لا تظهر علامات وأعراض داء الملوك لمرضى داء النقرس في بداية المرض، فهي غالباً ما تظهر بشكل مفاجئ في مراحل متقدمة، كما تبدأ الأعراض بالظهور عادة في أصبع القدم الكبير، ثم الكاحل، والساعد، والمعصم، والأصابع الأخرى.

ومن أبرز الأعراض ما يلي:

ألم شديد في المفصل مع التهاب واحمرار وانتفاخ المفصل.

عدم القدرة على تحريك المفصل بسلاسة.

الألم في مفصل الركبة واحمرار وتورم ما حول المفصل.

الشعور بالألم في الظهر.