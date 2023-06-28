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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد المواطنين على كورنيش بنها بالقليوبية للاحتفال بأول أيام العيد|شاهد

كورنيش بنها في العيد
كورنيش بنها في العيد

بدأ مواطنو محافظة القليوبية التوافد على كورنيش ومتنزهات مدينة بنها عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك للاحتفال بأول أيام العيد وسط مشاركة كبيرة من الشباب والأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية احتفالاً بالعيد.

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر.. صور

رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الأضحى بالقليوبية

كما شهدت مدينة القناطر الخيرية زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة للاستمتاع بأجواء العيد.
من جانبه أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه سيتم فتح الحدائق، والمتنزهات، والأماكن السياحية، أمام المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك، كاشفا أنه تم إعلان الطوارئ وإلغاء إجازات العاملين بالمحليات، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية المشكلة داخل مجالس المدن والأحياء.
وأشار الهجان، إلى أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أي حالات طارئة خلال الاحتفالات ، مؤكدا أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على قاصدى المدينة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
وأوضح الهجان، أنه تم إعداد غرف عمليات طوال اليوم لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، بالإضافة إلى إقامة مركز طبى داخل منطقة الحدائق، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة، فيما ستشارك فرق قصور الثقافة بالمحافظة فى الاحتفالات، من خلال عزف فرق الآلات النحاسية وآلات النفخ والمزمار البلدى والرقص الشعبى لتنفيذ البرامج المتميزة.

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القليوبية متنزهات مدينة بنها مدينة بنها التقاط الصور التذكارية عيد الأضحى المبارك

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