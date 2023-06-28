حصيلة الساعات الأولى لعيد الأضحى بالشرقية.. إصابة 4 أشخاص خلال نحر الأضاحي

أصيب 4 أشخاص، بينهم ربة منزل، بجروح باليد والذراع خلال ذبحهم الأضاحي بمراكز الحسينية وفاقوس وأبوحماد.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس باستقبال "أسماء. م. ا"، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة السماعنة دائرة مركز فاقوس، مصابة بجرح في اليد اليسرى خلال مشاركتها في ذبح الأضحية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

كما استقبل مستشفى أبو حماد "ماهر. م. ع"، 35 سنة، عامل مقيم القطاوية دائرة مركز أبو حماد، مصابا بجرح بالساعد الأيمن، خلال مشاركته في ذبح الأضحية بمنزل أسرته، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فيما استقبل مستشفى الحسينية كلا من "أحمد. ع. ع"، 20 سنة، عامل، مقيم سماكين الغرب، مصابا بجرح بالذراع اليسرى و"عبد الله. ا. م"، 50 سنة، عامل، مصابا بجرح باليد اليسرى، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم خلال مشاركتهم في ذبح الأضاحي بمراكز الحسينية وفاقوس وأبوحماد.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة.