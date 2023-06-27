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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ربة منزل تتخلص من حياتها بتناول قرص الغلة القاتل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر 29 سنة مقيمة كفر حفنا دائرة مركز مشتول السوق علي التخلص من حياتها عن طريق تناول حبة الغلة القاتلة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى مستول السوق تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى مشتول السوق باستقبال "سماح ا ا م" 29 سنة مقيمه كفر حفنا دائرة مركز مشتول السوق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي.

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وبالانتقال والفحص تبين تخلصها من حياتها عن طريق تناول قرص الغلة القاتلة بمنزلها وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي مستول السوق تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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