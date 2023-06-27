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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وموتوسيكل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق المحمدية دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال كلا من "محمد ع م" 13 سنة مصابا بكدمة بالفخذ الأيسر و"محمد م ا" 14 سنة مصابا بكسر بالساق الأيسر وسحجات و"يوسف م م" 13 سنة مصابا بإشتباة كسر بالساق الأيمن وجميعهم مقيمين قرية كرديدة مركز منيا القمح و"سعاد ع ح" 43 سنة و"مني ع ح" 45 سنة مقيمين الزمرانية ومصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق المحمدية دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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