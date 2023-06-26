ضرب حتي الموت.. إحالة أورق المتهم بقتل زوجة ابنه بالشرقية إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم حكمها بإحالة أوراق عامل زراعي متهم بقتل زوجة ابنه الحامل فى توأم داخل منزله بدائرة مركز كفر صقر، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعي فى إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر بوصول "سارة و م" 21 سنة، مقيمة دائرة المركز "جثة هامدة " إثر إصابتها بإصابات متعددة بالرأس مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية أن والد زوجها وراء التسبب في مقتل المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية (شومة)، على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وقام بضربها عدة ضربات بالرأس أودت بحياتها، وتبين أن المجنى عليها كانت حامل في توأم وكان المتهم ينهرها دائما بالسب.

تم ضبط المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت احالته محبوسا علي ذمة القضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.