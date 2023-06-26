بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق أبو كبير ههيا أمام قرية أبو ياسين وتم نقل المصابين الي مستشفى ابو كبير وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو كبير باستقبال كلا من "ادهم ع ر" 19 سنة و"اشرف م ا" 23 سنة و"ابراهيم م ج" 20 سنة مقيمين أبو كبير مصابين بكدمات وكسور وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق ابو كبير ههيا امام قرية ابو ياسين وتم نقل المصابين الي مستشفى أبو كبير وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.