هل يوجد إجازة من الزواج؟ أسماء علاء الدين تكشف

كشفت الدكتورة أسماء علاء الدين استشاري العلاقات الأسرية، أنه لو الرجل لم يجد الراحة في الارتباط أو الزواج، «يبقى بلاش منه»، موضحة أنه لا إجازة من الزواج.

وتابعت “علاء الدين” خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع وشريف نور الدين، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لو هناك بيست فريند للشاب يحب يشارك معها ما يفرحه أو يؤلمه ويحب أنها تسمعها ويمكن أن يأخذ راحة منها.

واستطردت أسماء علاء الدين استشاري العلاقات الأسرية، أن في الجواز لا يوجد راحة منه لأنه يتم بناء حدود كأنه داخل شركة لأنه رجل قادر على المسئولية في الارتباط.

وأوضحت أن الحب والارتباط والزواج مسئولية كبيرة، والرجل الضعيف لا يمكن أن يدخل مثل هذه العلاقة لأنه سيكون حينها غير قادر على إدارة حياته.

وأكدت الدكتورة أسماء علاء الدين استشاري العلاقات الأسرية، أنه لو الشاب يحب فتاة من الطبيعي أن يشعر بالملل والعودة للحرية وهذا إحساس يشعر به الطرفين.

واختتمت أنه لو الشخص رغب أن يذهب لقضاء وقت ماتع وسعيد بعيدًا عن شريكه في العلاقة يعني أنه يريد مساحته وهذا يعني أنه غير قدر على الارتباط.