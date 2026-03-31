المندوب الروسي بمجلس الأمن: إسرائيل عليها العودة إلى مسار الدبلوماسية ووقف الحرب على لبنان

أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن التزام روسيا بسيادة لبنان، ودعا القيادة الإسرائيلية إلى الابتعاد عن الأساليب العسكرية والعودة إلى مسار الدبلوماسية.

وقال المندوب الروسي، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة مجلس الأمن، أنه لا بد من ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن، والعمل على إجراء مفاوضات للتوصل إلى حل، وتجنب الأزمات بما يساهم في حفظ الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقدمت روسيا مشروعا لمجلس الأمن الدولي؛ من أجل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وينتظر التصويت عليه مع ترقُب احتمالية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الفيتو لإبطال القرار حال صدوره؛ بسبب إعلان الكابينت الإسرائيلي، في وقت سابق، استمرار الحرب الإيرانية لمدة 3 أسابيع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



