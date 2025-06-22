روسيا: أمريكا غير مهتمة بالدبلوماسية حول الصراع الإيراني الإسرائيلي

قال المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، مساء اليوم الأحد- خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بطلب إيراني- إن أمريكا غير مهتمة بالدبلوماسية، وانحازت للإسرائيليين ضد إيران.

وتعجب المندوب الروسي من دعوة المندوبة الأمريكية لإيران لخفض التصعيد والعودة للتفاوض مرة أخرى، بينما كانت تقوم أمريكا بتصعيد وتيرة الصراع الإسرائيلي الإيراني بالهجوم على إيران.

وأضاف نيبينزيا: لا أحد يعلم عواقب تلك الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، وما سيحدث في الأيام القادمة.

وقدمت روسيا مشروعا لمجلس الأمن الدولي؛ من أجل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وينتظر التصويت عليه مع ترقُب احتمالية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الفيتو لإبطال القرار حال صدوره؛ بسبب إعلان الكابينت الإسرائيلي، في وقت سابق، استمرار الحرب الإيرانية لمدة 3 أسابيع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.