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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب روسيا بمجلس الأمن: نرغب في التوصل إلى حل دبلوماسي

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قال فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن دونيتسك ولوهانسك أعلنتا استقلالتهما من أوكرانيا في 2014  لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط.

وأضاف، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول أوكرانيا أن: "أوكرانيا كانت تسعى لتدمير اتفاق مينسك وواصلت قصف المدنيين، وأوكرانيا رفضت الحوار مع ممثلي لوهانسك ودونيتسك".

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مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا

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أوكرانيا تطالب مجلس الأمن الدولي التدخل لوقف التصعيد ضدها

وتابع: "موسكو منفتحة على الدبلوماسية وترغب في التوصل إلى حل دبلوماسي، والوضع في شرق أوكرانيا تفاقم وشهدنا في الأسبوع الماضي قصفًا للمناطق السكنية ومحاولات لتدمير البنية التحتية في لوهانسك ودونيتسك".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية الرئيس الروسى روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية دونيتسك ولوهانسك

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