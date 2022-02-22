مندوب روسيا بمجلس الأمن: نرغب في التوصل إلى حل دبلوماسي

قال فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن دونيتسك ولوهانسك أعلنتا استقلالتهما من أوكرانيا في 2014 لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط.

وأضاف، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول أوكرانيا أن: "أوكرانيا كانت تسعى لتدمير اتفاق مينسك وواصلت قصف المدنيين، وأوكرانيا رفضت الحوار مع ممثلي لوهانسك ودونيتسك".

وتابع: "موسكو منفتحة على الدبلوماسية وترغب في التوصل إلى حل دبلوماسي، والوضع في شرق أوكرانيا تفاقم وشهدنا في الأسبوع الماضي قصفًا للمناطق السكنية ومحاولات لتدمير البنية التحتية في لوهانسك ودونيتسك".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.