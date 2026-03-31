ربنا لما بيبتلي حد يبقى بيحبه .. آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية

كشف الإعلامية آيات أباظة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن تطورات حالتها الصحية.

وقالت آيات أباظة المذيعة بالتليفزيون المصري، وزوجة المؤلف عمرو محمود ياسين: أنا لسه بكمل العلاج وراضية ومتأكدة إن ربنا لما بيبتلي حد يبقى بيحبه.. الحمد الله على كل حاجة.

وعبرت الإعلامية آيات أباظة عن سعادتها بالفيديو الذي صممه لها أصدقائها بمناسبة عيد ميلادها.

وقالت آيات أباظة: بقالي ٨ شهور بمر باصعب حاجه في حياتي مكنتش اتخيل اني ممكن امر بيها اصعب اختبار رحله بالنسبه لي طويله اوي ويارب تكمل علي خير اهم حاجه شوفتها طول الرحله دي حب الناس والله والله مافيش حاجه في الدنيا اهم من حب الناس الفيديو ده اول فرحه فرحتها من ٨ شهور انا بشكر اهلي وزمايلي واصحابي وجوزي وولادي ربنا يخليكم ليا انتم الي كنتم بتقوني وبتشجعوني..... انا من غيركم مكنتش عرفت اقاوم واكمل.