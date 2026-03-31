جمعية أبناء فناني مصر تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين لرموز الفن

أعربت جمعية أبناء فناني مصر للثقافة و الفنون عن رفضها الإساءة الى رموز الفن المصري، وذلك في بيان صحفي.

وجاء نص البيان : ترفض جمعية أبناء فناني مصر للثقافة و الفنون وتستنكر اي إساءة قد تمس أي رمز من رموز الفن المصري.

وأضاف البيان: تهيب الجمعية باتحاد النقابات الفنية وبنقابة المهن التمثيلية ان نقف معاً في خندق واحد للتصدي لأي اعتداء يحدث من اي من كان و الجمعية مستعدة للتعاون الكامل مع نقابة المهن التمثيلية باعتبارها صاحبة الحق الأصيل سواء باتخاذ إجراءات قانونية تكفل عدم تكرار هذا الأمر مرة اخرى او من اجل نشر ثقافة احترام رموز القوة الناعمة في الفن المصري لمن لا يدركها خاصة وأن اسر هؤلاء الرموز أعضاء بالجمعية سواء بالعضوية العاملة او بقوة القانون .