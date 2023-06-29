منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع للعيد

يحتاج للكثير الي مشروبات سهلة وبسيطة في العيد بعد الوجبات الدسمة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع للعيد.
المقادير
3 حبات ليمون مقشرة ومنزوعة البذور
1 ½ لتر ماء بارد
1 كوب سكر
طريقة التحضير
نضع السكر والقليل من الماء في الخلاط الكهربائي ونشغله حتى يذوب السكر تماماً .
نضيف الليمون بعد تقشيره ونزع البذور منه ونشغل الخلاط لحوالي دقيقتين .
نضع المزيج في وعاء جانباً .
نضيف بقية الماء في الخلاط ونشغله حتى تمتزج جيداً .
نصفي عصير الليمون ونخلط عصير بولو جيداً ثم نضعه في أكواب التقديم مع مكعبات الثلج ونزين بشرائح الليمون وأوراق النعناع ونقدمه .