منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع للعيد

يحتاج للكثير الي مشروبات سهلة وبسيطة في العيد بعد الوجبات الدسمة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع للعيد.

المقادير

3 حبات ليمون مقشرة ومنزوعة البذور

1 ½ لتر ماء بارد

1 كوب سكر

طريقة التحضير

نضع السكر والقليل من الماء في الخلاط الكهربائي ونشغله حتى يذوب السكر تماماً .

نضيف الليمون بعد تقشيره ونزع البذور منه ونشغل الخلاط لحوالي دقيقتين .

نضع المزيج في وعاء جانباً .

نضيف بقية الماء في الخلاط ونشغله حتى تمتزج جيداً .

نصفي عصير الليمون ونخلط عصير بولو جيداً ثم نضعه في أكواب التقديم مع مكعبات الثلج ونزين بشرائح الليمون وأوراق النعناع ونقدمه .