بالمشاركة المجتمعية.. تنظيم مميز لصلاة العيد بمركز شباب أبو صوير بالإسماعيلية.. صور

شهد مركز شباب ابو صوير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاربعاء، إقامة صلاة عيد الاضحي، وسط أجواء احتفالية رائعة وتوافد المئات من الاهالي، حيث نظمت الفعاليات بمشاركة مجتمعية بالتنسيق مع مجلس المدينة.



ولقي التنظيم استحسان الوافدين، خاصة مع تخصيص بوابات للدخول وآخري للخروج وإقامة الفعاليات بحضور رئيس مجلس إدارة مركز شباب ابوصوير احمد رشدي ورئيس المركز والمدينه المهندس راضي عمار، والمهندس محمد عبد المنعم نائب رئيس مدينة أبو صوير.

وتضمنت الفعاليات أداء صلاة العيد وتوزيع البلالين والهدايا علي الاطفال.

في سياق متصل استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بحضور السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبدالله غبارة)، وذلك لتلقى التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في مقدمة المهنئين للمحافظ، نيافة الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عطية مدير عام المتابعة بالإسماعيلية، والشيخ أحمد بيومي رئيس الإدارة المركزية الأزهرية، ولبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية ودكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان، وإسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء، ممثلي بيت العائلة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال استقبال المهنئين، أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ مهنئًا كافة مواطني الإسماعيلية بالعيد، ومتمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

وأكد ممثلو الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.

كما ألقى ممثلو الدين المسيحي كلمات، أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مقدمين التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.

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