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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة Oppo.. لأول مرة هاتف فئة متوسطة بشحن 100 وات

OPPO K11
OPPO K11

تتردد منذ فترة طويلة شائعات عن قيام  أوبو  OPPO بالعمل على هاتف ذكي من طراز  OPPO K11 لطرحه بالسوق الصيني، والذي جاء برقم كودي PJC110 ، وينتمي للفئة المتوسطة المدى ذات الأسعار المعقولة.

زوفقا لتقرير موقع gsmarena التقني، بدأت بالفعل مواصفات الهاتف في التسرب من خلال شهادات الاعتماد المختلفة التي يجب أن يأخذها الهاتف ليتم طرحه في سوق أي دولة، وتم اعتماد  أوبو  K11 مؤخرًا من قبل هيئة TENAA ، ومن المتوقع إطلاقه قريبًا في السوق المحلية تحت الاسم التسويقي OPPO K11. 

OPPO K11

مواصفات Oppo K11

مؤخرا حصل هاتف السلسلة K على موافقة وكالة 3C في الصين،كما يتضح من القائمة والأوراق الرسمية يظهر OPPO K11 برقم الطراز PJC110 في قاعدة البيانات الرسمية، وتوضح القائمة أنه قد يتم شحن الهاتف مع شاحن يحتوي على رقم طراز VCBAHBCH / VCBAJACH. 

لأول مرة يقدم هاتف أوبو قدرة شحن 100 وات في هواتف الفئة المتوسطة، بعد أن كانت فيما سبق تقتصر على الهواتف البريميوم الفائقة، ويعد الجهاز قاب قوسين أو أدنى من طرحه بالأسواق الصينية، قبل أن يشق طريقه للأسواق الخارجية باسم آخر.

OPPO K11

وتحتوي قائمة TENAA الخاصة بجهاز OPPO K11 بالفعل على جميع مواصفاته الرئيسية، الذي يبدو أنه مجرد نسخة معدلة من OnePlus Nord CE 3 ، المقرر طرحه لأول مرة في السوق العالمية 5 يوليو القادم.

ويأتي هاتف أوبو K11 مع شاشة نوع AMOLED مقاس 6.7 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز وألوان 10 بت وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة.

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كاميرا 50 ميجابكسل .. أفضل وأرخص موبايل أوبو Oppo للشراء في العيد

وسيتم تشغيل هاتف أوبو بواسطة معالج "كوالكوم" وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 782G ويحزم وحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وسيصل الهاتف مع  12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

سيكون أوبو K11 مع إعداد كاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، من الخلف، الجهاز مزود بنظام كاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل على التوالي. 

ومن المتوقع أن يتم تشغيله من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 المستند في عمله على واجهة مستخدم ColorOS 13.1.

OPPO فئة متوسطة أوبو الصين كوالكوم كاميرا Snapdragon العيد عيد الأضحى

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