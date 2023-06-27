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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل .. أفضل وأرخص موبايل أوبو Oppo للشراء في العيد

هاتف أوبو Oppo A55
هاتف أوبو Oppo A55

يعد هاتف Oppo A55 واحدا ضمن هواتف شركة أوبو المميزة بسعر رخيص يتناسب مع الكثير من راغبي الشراء في العيد ، إضافة إلى مواصفات مميزة منها شاشة مميزة، وكاميرا 50 ميجابكسل، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، ومعالج جيد. 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A55 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 600 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف أوبو Oppo A55 ، بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة + HD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف، مع طبقة حماية بزجاج NEG T2X-1. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A55 ، مستشعر دقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل و 30 إطارًا في الثانية، مع مستشعرين دقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجرا مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوى هاتف أوبو Oppo A55 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع شحن يصل ل 17٪ في غضون 15 دقيقة، وإلى 33٪ خلال 30 دقيقة.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A55 بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع  12 نانومتر، مع ثمانية أنوية Cortex-A53 و PowerVR GE8320 GPU، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت.

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