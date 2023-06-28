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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدى الملاح: الحفاظ على جلود الأضاحي ضروري لتنمية الصناعة

صدى البلد

 


قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن جلود الاضاحي لها اهمية اقتصادية كبيرة جدا، حيث أنها تدخل في كثير من الصناعات سواء الأحذية، الحقائب، الاحزمة، أو بعض الادوات المكتبية، بالإضافة إلي أن الأهتمام بها يوفر على الدولة أموال كثير تنفق في استيراد الجلود، كما تقلل من معدلات البطالة.

و أضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن عيد الاضحى مناسبة يزداد فيها كميات الجلود الناتجة من ذبح الخرفان، الجمال، البقر، أو الجاموس، ولكن يساء استخدامها، بل يتجه الناس إلى الحفاظ عليها بشكل غير احترافي يؤدي إلى هدر الجلود و عدم الاستفادة منها في الصناعة.

و أشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية إلى ضرورة اهتمام الدولة بصناعة الجلود لما لها من أهمية في توفير العملة الصعبة من خلال تصديرها للخارج، لذلك يجب نشر حملات التوعية للمواطنين لكيفية الحفاظ على جلود الأضاحي، فضلا عن الأهتمام بمدابغ منطقة الروبيكي و العمل على تنميتها اقتصاديا، و الاهتمام ببنيتها التحتية. 
 

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