واشنطن تتهم بكين بأنها تشكل خطرا وتهديدا علي بحر الصين الجنوبي

قالت واشنطن، اليوم، إنها ستعزز الشراكة بين الولايات المتحدة والهند بشأن القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي.

كما أكدت، أن السلوك الاستفزازي للصين يشكل مخاطر على الأعمال التجارية في بحر الصين الجنوبي.

وأضافت واشنطن، نشاهد اتجاها واضحا وتصاعديا للإكراه الصيني في بحر الصين الجنوبي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن بحر الصين الجنوبي يجب أن يكون بحرا للسلام والصداقة والتعاون، ولا ينبغي أن يتحول إلي ساحة تحارب فيها الدول بعضها.

وأكد تان كه في خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع في بحر الصين الجنوبي لا يزال مستقرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لدول المنطقة. حسبما ذكر موقع "بكين ديلي".

وأصاف الناطق باسم الخارجية الصينية، أن موقف الصين من قضية بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح.