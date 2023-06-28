مصرع سائق وإصابة آخر في تصادم سيارة نقل وجرار زراعي بالشيخ زايد

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوف ومصاب على طريق «مصر - إسكندرية»، اتجاه القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة سائق مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت بجرار زراعي من الخلف، قيادة سائق، 30 عاما، توفي جراء الحادث، ما أدى إلى انقلاب الجرار.

وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.