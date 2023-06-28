عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة آخر في تصادم سيارة نقل وجرار زراعي بالشيخ زايد

صدى البلد

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوف ومصاب على طريق «مصر - إسكندرية»، اتجاه القاهرة.

 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة سائق مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت بجرار زراعي من الخلف، قيادة سائق، 30 عاما، توفي جراء الحادث، ما أدى إلى انقلاب الجرار.

وجرى  نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم الشيخ زايد النيابة العامة مباحث الجيزة النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

مصرع طالب بصعق كهربائي داخل منزله في المنيرة الغربية بالجيزة

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة متحللة بأوسيم

السيطرة على حريق في المسجد الكبير بالجيزة

في أول أيام العيد.. 10 آلاف زائر لحديقة الحيوان ولا بلاغات تحرش

تموين العيد.. تفاصيل سقوط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش في كرداسة

مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

ابن خاله أنهى حياته وألقاه بالترعة.. تفاصيل مقتل سائق توك توك بالجيزة

دوريات وسيارات إغاثة.. كيف تتصدى الأجهزة الأمنية لنزيف الأسفلت في العيد

ترشيحاتنا

شولتس: تمرد فاغنر كشف ضعف النظام الروسي

أزهري يكشف كيفية توزيع الأضحية يوم العيد .. فيديو

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

رماهم في القمامة .. تفاصيل جديدة بشأن سرقة عمرو ياسين

تغيير اضطراري وبطاقة حمراء.. المنتخب الأولمبي يحافظ على تقدمه أمام مالي

وست هام يوافق على عرض آرسنال لـ ضم رايس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يقضي العيد مع أبو هشيمة وياسين بونو في كان | صور

مسلسل أزمات الدراويش يتواصل| المحكمة الدولية تصدر قرارا عاجلا ضد الإسماعيلي

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

فيديو

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

نسمع بعض| أحمد إبراهيم : اختيار عمرو دياب لمزيكتي أهم جايزة ليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ