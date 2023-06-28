بعد جراحة الرباط الصليبي | قرار في الزمالك بشأن الونش

استقر مسؤولو نادي الزمالك على سفر محمود حمدي " الونش" إلى قطر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للخضوع للتأهيل بإحدى المراكز العلاجية المتخصصة عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة أن الونش سيسافر عقب انتهاء عيد الأضحي لبدء برنامجه التأهيلي، مشددا على أن النادي ينهي كافة الإجراءات الخاصة بسفر المدافع الدولي لخوض مرحلة التأهيل.

وكان الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.