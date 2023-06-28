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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم عبد العزيز: بيت الروبي من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

صدى البلد

هنأ الفنان كريم عبد العزيز المواطنين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والعرض الخاص بفيلم "بيت الروبي" الذي يشارك في أعماله.

وأوضح كريم عبد العزيز، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم بيت الروبي تدور أحداثه نحو الكوميديا الاجتماعية الخفيفة، لافتا إلى أنه يناقش قضايا السوشيال ميديا بالإيجاب والسلب.

وتابع: الأسرة في فيلم بيت الروبي تتورط في أحداث كثيرة في الفيلم، معربا عن أمنياته بنجاح الفيلم، خاصة أنه يعد من أضخم الأعمال الإنتاجية في تاريخ الدراما العربية عبر المنتج تامر مرسي.

وحقق فيلم بيت الروبي أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 2.722.705 مليون جنيه، ليصل في أسبوعه الأول لحوالي 21 مليون جنيه ويتصدر المركز الأول في سباق إيرادات شباك التذاكر.

يضم فيلم بيت الروبي في بطولته كلًا من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وكريم عبد العزيز وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف.
 

الفنان كريم عبد العزيز الاضحى المبارك السوشيال ميديا الدراما العربية العرض الخاص

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