65 مليون جنيه إسترليني | أرسنال يتعاقد مع هافرتز رسميًا من تشيلسي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الألماني كاي هافرتز قادمًا من تشيلسي.

ورحب أرسنال عبر موقعه الإلكتروني بصفقته الأولى للموسم المقبل، مؤكدًا بأنه وقع على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني.

وعبر هافرتز عن سعادته بالانضمام للفريق، معلقًا:": “إنه لأمر مثير للغاية بالنسبة لي أن انضم إلى هذا النادي الرائع وأن أكون جزءًا من عائلة أرسنال. هذا النادي لديه تاريخ كبير ، وآمل أن نتمكن من تحقيق الكثير”.

وأضاف:"العقلية في فريق آرسنال عالية للغاية ويمكنك أن تشعر بذلك. كان هذا أحد أسباب صعوبة اللعب ضد أرسنال مؤخرًا".

وزاد:"الهدف هو الفوز بالألقاب وسأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك من أجل المشجعين والجميع في النادي. أتطلع الآن للقاء جميع اللاعبين والموظفين عندما نعود للموسم الجديد ".

وقدرت تقارير صحفية، قيمة الصفقة المادية، بمبلغ 65 مليون جنيه إسترليني.