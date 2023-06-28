محمد أنور: توتا كان بيعزمنا على السينما والأكل في الجامعة

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.





وظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

وتحدث الفنان محمد أنور، عن علاقته بالفنان محمد عبدالرحمن، قائلا: "محمد عبد الرحمن كان بيعزمنا على الأكل خلال فترة الدراسة في الجامعة".

وأضاف: "محمد عبد الرحمن كان بيدخلنا السينما على حسابه ولكن بندخل الفيلم اللى على مزاجه"، مشيرا: ""كنت بدخل سنيما الزيتون بـ2 جنيه ونصف اليوم كله أشاهد 3 أفلام ، وأول فيلم شهدته في السينما كان فيلم الإرهابي وكنت مبهور للغاية وأحببت السينما بسبب عادل إمام".