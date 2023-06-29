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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس كاجوال.. ياسمين عز تثير الجدل بإطلالتها

صدى البلد

اعتادت ياسمين عز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها. 

وظهرت ياسمين عز مرتدية ملابس كاجوال بنطلون جينز وشميز ابيض .

 

وتتميز ياسمين عز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها. 

وتعتمد ياسمين عز،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها. 

 

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IMG_9403
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أحدث إطلالات اسمين عز ياسمين ياسمين عز

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