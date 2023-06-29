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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان مفتوح.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل بأحدث ظهور

إليسا مع ابنة شقيقتها
إليسا مع ابنة شقيقتها

نشرت باميلا حنا -ابنة شقيقة الفنانة إليسا- صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، لتظهر لمتابعيها بعد فترة من الغياب. 

وظهرت ابنة شقيقة إليسا، بفستان قصير ومفتوح من الأمام، لتلفت به الأنظار بعد غياب فترة طويلة. 

يذكر أن باميلا حنا، هي ابنة نورما خوري، شقيقة إليسا، وتحمل شبه كبير في ملامحها مع خالتها. 

ابنة شقيقة إليسا
ابنة شقيقة إليسا
ابنة شقيقة إليسا
ابنة شقيقة إليسا
ابنة شقيقة إليسا
ابنة شقيقة إليسا
إليسا مع ابنة شقيقتها قبل سنوات

ألبوم إليسا 

من جهة أخرى، تطرح إليسا ألبوما جديدا خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.

 

أحدث أعمال إليسا 

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع “يوتيوب”، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

وتعرضت إليسا، لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

واحتفل الفنان رامي جمال، بنجاح أغنية "من أول دقيقة" التي تعد أحدث ألحانه، فيما عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح الأغنية التي كتب كلماتها وحققت أول مليون مشاهدة خلال 7 ساعات فقط.

وتصدرت أغنية “من أول دقيقة” لإليسا وسعد لمجرد تريند “يوتيوب” منذ طرحها، ومستمرة في تصدر قوائم مشاهدات الأعمال الغنائية والموسيقية، وتنتمي للطابع الرومانسي وتدور كلماتها حول قصة حب بين بطليها.

ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو ترويجيا للأغنية وكتبت: "أحلى ديو ممكن تسمعه بحياتك.. أغنية من أول دقيقة".

ووصف مغردون الـ "ديو" بأنه أكثر من رائع بين ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وهو قمة الروعة والإبداع، واعتبروا "من أول دقيقة" أغنية حلوة وجميلة تجعل أي شخص يسمعها يعيش بداخلها ويعيش في كل كلمة من كلماتها كأنها حقيقة وكأنهما يعيشان في قصة حب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

 

أحدث ألبومات إليسا 

كان أحدث ألبومات الفنانة إليسا، هو ألبومها "صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020، وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الألبوم 18 أغنية، من بينها 4 أغانٍ لبنانية وأغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

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