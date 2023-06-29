حبس وغرامة 5 آلاف جنيه.. احذر إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع| تفاصيل

حفاظا على البيئة وعلى صحة المواطنين من التلوث ، وبالتزامن مع نحر الأضاحي في عيد الاضحى حظر قانون البيئة الجديد ، إلقاء مخلفات النحر في الشوارع .

حيث يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء.

في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية :

1_ صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها في غير الأماكن المخصصة لها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

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عقوبات المخالفين

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.