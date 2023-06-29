الأوقاف: تحصيل 250 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ مشروع صكوك الأضاحي

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تحصيل 250 مليون جنيه حصيلة هذا العام حتى تاريخه، وذلك لأول مرة في تاريخ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام.

وقال مختار جمعة في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، :" نحو ٢٥٠ مليون جنيه حصيلة هذا العام حتى تاريخه ومازال التحصيل مستمرا ".

وأضاف مختار جمعة :" سيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة ".

وتابع مختار جمعة في بيانه:" يأتي هذا التدرج في مشروع صكوك الإطعام الذي بدأ عامه الأول بحصيلة تقدر بنحو ٣٨ مليون جنيه وأخذ يزداد في كل عام حتى وصل نحو ٢٥٠ مليون جنيه مرشحة للزيادة بإذن الله تعالى ، بما يدل على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة الوطنية وانضباطها من جهة وعلى عظمة هذا الشعب الكريم الذي يدرك معني التكافل المجتمعي ويفي بحق الله في المال من جهة أخرى ".

واختتم:" شكرا لمن أولونا ثقتهم شكرا للشعب المصري العظيم شكرا لكل من أسهم في المشروع بجهد أو مال أو دعم مادي أو معنوي ".