كيف واجه قانون الوساطة التجارية عمليات غسيل الأموال .. تفاصيل

يستهدف قانون الوساطة التجارية ، التماشي مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، حيث يعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة.

ويهدف القانون الجديد إلى مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث حظر القانون الجديد ، مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، فضلا عن مواجهة عمليات غسل الأموال.

كما استحدث القانون الجديد ، إنشاء سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع.